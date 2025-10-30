Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
"Білі янголи" евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського

Чоловік і дружина три дні не їли, а їхній будинок повністю згорів.

"Білі янголи" евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського
Евакуйоване подружжя
Фото: Скріншот відео Нацполіції

Правоохоронці екіпажу "Білих Янголів" евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського.

Про це розповіли у Нацполіції. 

Чоловік і дружина три дні не їли, а їхній будинок повністю згорів, люди ледь встигли вибігти. Залишившись без даху над головою, пенсіонери пішки вирушили до Лимана. 

Як розповів врятований чоловік, він із дружиною від обстрілів переховувався у погребі. 

"Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9 ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле з серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами", – сказав він. 

Як зазначив заступник начальника ВК ГУНП у Донецькій області Олександр Полосухін, у Лиманській ТГ є наразі близько 4000 мешканців.

"Сьогодні ми здійснювали евакуацію із міста Лиман. Із 10 заявок ми з різних обставин вивезли п'ятьох людей", – розповів  він. 

"Білі янголи" доставили врятованих жителів до безпечної локації, де на них вже чекали представники загону швидкого реагування "Червоний хрест".  Далі людям допоможуть дістатися до рідних в інші регіони країни.
