Росія вимагає довічного увʼязнення для 8 фігурантів у справі "підриву Кримського мосту"

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону 29 жовтня відбулися судові дебати у справі про вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє Суспільне.Крим з посиланням на росЗМІ.
Сторона обвинувачення зажадала для всіх восьми підозрюваних найвищої міри покарання — довічного ув’язнення.
За версією російського слідства, у “підготовці теракту” звинувачують Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Олега Антипова, Олександра Биліна, Володимира Злобу, Дмитра Тяжелих, Романа Соломка та Артура Терчаняна.
Їм інкримінують низку статей Кримінального кодексу РФ — зокрема “теракт” (ч. 3 ст. 205), “незаконний обіг вибухових речовин” (ч. 4 ст. 222.1), а Соломку та Терчаняну додатково — “контрабанду вибухових пристроїв” (ч. 3 ст. 226.1).
Перше засідання у цій справі відбулося 12 лютого 2025 року, тоді всі підозрювані відмовилися визнавати провину. Наступне слухання, де виступатиме сторона захисту, призначене на 30 жовтня.
- Раніше ФСБ РФ заявляла про затримання п’ятьох громадян Росії, трьох громадян України та одного громадянина Вірменії, яких підозрюють у причетності до вибуху. Російські силовики також стверджували, що операцію нібито координувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
- Згодом голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що саме Служба безпеки України стояла за підривом Кримського мосту у 2022 році. Після цього московський суд заочно ухвалив рішення про його арешт.