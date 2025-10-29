Росія вимагає довічного увʼязнення для 8 фігурантів у справі "підриву Кримського мосту"

РФ вимагає для всіх восьми підозрюваних довічного ув’язнення.

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону 29 жовтня відбулися судові дебати у справі про вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє Суспільне.Крим з посиланням на росЗМІ.

Сторона обвинувачення зажадала для всіх восьми підозрюваних найвищої міри покарання — довічного ув’язнення.

За версією російського слідства, у “підготовці теракту” звинувачують Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Олега Антипова, Олександра Биліна, Володимира Злобу, Дмитра Тяжелих, Романа Соломка та Артура Терчаняна.

Їм інкримінують низку статей Кримінального кодексу РФ — зокрема “теракт” (ч. 3 ст. 205), “незаконний обіг вибухових речовин” (ч. 4 ст. 222.1), а Соломку та Терчаняну додатково — “контрабанду вибухових пристроїв” (ч. 3 ст. 226.1).

Перше засідання у цій справі відбулося 12 лютого 2025 року, тоді всі підозрювані відмовилися визнавати провину. Наступне слухання, де виступатиме сторона захисту, призначене на 30 жовтня.