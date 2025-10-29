Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Росія вимагає довічного увʼязнення для 8 фігурантів у справі "підриву Кримського мосту"

РФ вимагає для всіх восьми підозрюваних довічного ув’язнення.

Росія вимагає довічного увʼязнення для 8 фігурантів у справі "підриву Кримського мосту"
Фото: з відкритих джерел

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону 29 жовтня відбулися судові дебати у справі про вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє Суспільне.Крим з посиланням на росЗМІ.

Сторона обвинувачення зажадала для всіх восьми підозрюваних найвищої міри покарання — довічного ув’язнення.

За версією російського слідства, у “підготовці теракту” звинувачують Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Олега Антипова, Олександра Биліна, Володимира Злобу, Дмитра Тяжелих, Романа Соломка та Артура Терчаняна. 

Їм інкримінують низку статей Кримінального кодексу РФ — зокрема “теракт” (ч. 3 ст. 205), “незаконний обіг вибухових речовин” (ч. 4 ст. 222.1), а Соломку та Терчаняну додатково — “контрабанду вибухових пристроїв” (ч. 3 ст. 226.1).

Перше засідання у цій справі відбулося 12 лютого 2025 року, тоді всі підозрювані відмовилися визнавати провину. Наступне слухання, де виступатиме сторона захисту, призначене на 30 жовтня.

  • Раніше ФСБ РФ заявляла про затримання п’ятьох громадян Росії, трьох громадян України та одного громадянина Вірменії, яких підозрюють у причетності до вибуху. Російські силовики також стверджували, що операцію нібито координувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Згодом голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що саме Служба безпеки України стояла за підривом Кримського мосту у 2022 році. Після цього московський суд заочно ухвалив рішення про його арешт.
