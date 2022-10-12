ФСБ назвало "організатором" вибуху на Кримському мосту Буданова та заявило про затриманих

Раніше в РФ звинувачували в підриві мосту Службу безпеки України.

ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни вважають Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву ФСБ.

Також ФСБ "встановила" імена ще 12 осіб, які нібито допомагали Буданову. Вісім із них затримано. Це - п'ятеро громадян РФ, троє громадян України та Вірменії. Пропагандисти навіть опублікували фото "фігурантів".

"Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми здійснював співробітник ГУР українського Міноборони", - запевняють у ФСБ.

Нібито цей співробітник представлявся Іваном Івановичем і використав для координації два номери - анонімний віртуальний, куплений в інтернеті і зареєстрований на українця, 34-річного Сергія Володимировича Андрійченка з Кременчука.

За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій заховали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе.

Зазначимо, що раніше в РФ звинувачували в підриві мосту Службу безпеки України.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка.

Пізніше пд час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух. Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".