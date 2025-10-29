Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував цивільне авто у Костянтинівці

Поранень зазнав водій авто.

Російський дрон атакував цивільне авто у Костянтинівці
Фото: Сергій Горбунов, Костянтинівська МВА

У Костянтинівці росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто. Поранень зазнав чоловік.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Унаслідок ворожої атаки FPV-дроном по місту Костянтинівці було поранено одного цивільного мешканця. Людина отримала травми під час руху на власному автомобілі, який зазнав пошкоджень унаслідок вибуху", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до КНП "Центральна міська лікарня" у Дружківці. Автівка пошкоджена.

Правоохоронні органи документують наслідки атаки й уточнюють масштаби пошкоджень.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies