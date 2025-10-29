Російський дрон атакував цивільне авто у Костянтинівці

У Костянтинівці росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто. Поранень зазнав чоловік.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Унаслідок ворожої атаки FPV-дроном по місту Костянтинівці було поранено одного цивільного мешканця. Людина отримала травми під час руху на власному автомобілі, який зазнав пошкоджень унаслідок вибуху", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до КНП "Центральна міська лікарня" у Дружківці. Автівка пошкоджена.
Правоохоронні органи документують наслідки атаки й уточнюють масштаби пошкоджень.
- У Краматорській громаді Донецької області російський БпЛА невстановленого типу влучив по території приватного домоволодіння.