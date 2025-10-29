Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Унаслідок атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині постраждали цивільні

Ворог застосував дрони та бив з артилерії по Нікопольщині і Синельниківщині.

Унаслідок атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині постраждали цивільні
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники атакували дронами і били з артилерії місто Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

У Павлограді через ворожу атаку БпЛА двоє людей постраждали. 46-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. 58-річна  лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджена покрівля дитячого садочка. 

На Нікопольщині під ударом РФ були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію. 

Унаслідок обстрілів понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда, машина. Побиті 2 АЗС. 

КАБами і безпілотниками противник бив по Синельниківщині – Покровській, Межівській та Дубовиківській громадах. Там виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя та автівка.
