Унаслідок атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині постраждали цивільні

Ворог застосував дрони та бив з артилерії по Нікопольщині і Синельниківщині.

Російські загарбники атакували дронами і били з артилерії місто Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

У Павлограді через ворожу атаку БпЛА двоє людей постраждали. 46-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. 58-річна лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджена покрівля дитячого садочка.

На Нікопольщині під ударом РФ були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

Унаслідок обстрілів понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда, машина. Побиті 2 АЗС.

КАБами і безпілотниками противник бив по Синельниківщині – Покровській, Межівській та Дубовиківській громадах. Там виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя та автівка.