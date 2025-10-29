Унаслідок атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині постраждали цивільні

Російські загарбники атакували дронами і били з артилерії місто Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
У Павлограді через ворожу атаку БпЛА двоє людей постраждали. 46-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. 58-річна лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджена покрівля дитячого садочка.
На Нікопольщині під ударом РФ були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.
Унаслідок обстрілів понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда, машина. Побиті 2 АЗС.
КАБами і безпілотниками противник бив по Синельниківщині – Покровській, Межівській та Дубовиківській громадах. Там виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя та автівка.