На Дніпропетровщині через російські дрони постраждали двоє людей

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені двоє людей: у Павлограді та Нікополі.
Про це розповіли у обласній прокуратурі.
Зранку 29 жовтня війська РФ із застосуванням БпЛА атакували Павлоград. Постраждала 40-річна жінка.
Напередодні, в ніч 29 жовтня, ворог застосував авіабомбу по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки.
У Васильківській та Першотравенській громадах внаслідок атак БпЛА пошкоджена критична інфраструктура.
У Нікополі внаслідок обстрілу FPV-дронами поранений 38-річний чоловік, пошкоджена адмінбудівля та легкові автомобілі.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
- Раніше повідомляли, що на Дніпропетровщині через російські обстріли пошкоджені шість газогонів і ЛЕП.