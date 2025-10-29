Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через російські дрони постраждали двоє людей

Поранені люди у Нікополі та Павлограді. 

На Дніпропетровщині через російські дрони постраждали двоє людей
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені двоє людей: у Павлограді та Нікополі.

Про це розповіли у обласній прокуратурі. 

Зранку 29 жовтня війська РФ із застосуванням БпЛА атакували Павлоград. Постраждала 40-річна жінка.

Напередодні, в ніч 29 жовтня, ворог застосував авіабомбу по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки.

У Васильківській та Першотравенській громадах внаслідок атак БпЛА пошкоджена критична інфраструктура. 

У Нікополі внаслідок обстрілу FPV-дронами поранений 38-річний чоловік, пошкоджена адмінбудівля та легкові автомобілі. 

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

  • Раніше повідомляли, що на Дніпропетровщині через російські обстріли пошкоджені шість газогонів і ЛЕП.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies