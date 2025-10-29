На Дніпропетровщині через російські дрони постраждали двоє людей

Поранені люди у Нікополі та Павлограді.

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені двоє людей: у Павлограді та Нікополі.

Про це розповіли у обласній прокуратурі.

Зранку 29 жовтня війська РФ із застосуванням БпЛА атакували Павлоград. Постраждала 40-річна жінка.

Напередодні, в ніч 29 жовтня, ворог застосував авіабомбу по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки.

У Васильківській та Першотравенській громадах внаслідок атак БпЛА пошкоджена критична інфраструктура.

У Нікополі внаслідок обстрілу FPV-дронами поранений 38-річний чоловік, пошкоджена адмінбудівля та легкові автомобілі.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.