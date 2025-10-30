Партизани знищують асоби зв’язку, які використовують російські військові та силові структури.

На території Росії зростає кількість підпалів веж стільникового зв’язку та об’єктів комунікаційного обладнання місцевих операторів.

Про це інформує ГУР МОУ.

За останні місяці подібні інциденти зафіксовані в республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Внаслідок дій невідомих партизанів у різних регіонах Росії знищуються засоби зв’язку, які використовують військові та силові структури.

Російські спецслужби традиційно замовчують більшість подібних випадків, однак місцеві мешканці регулярно публікують відео займання веж і пошкодженого обладнання у соціальних мережах.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!" — наголошують у розвідці.