Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГУР: партизани нищать ворожі засоби комунікації по всій Росії — від Ростова до Камчатки

Партизани знищують асоби зв’язку, які використовують російські військові та силові структури.

ГУР: партизани нищать ворожі засоби комунікації по всій Росії — від Ростова до Камчатки
Фото: скріншот

На території Росії зростає кількість підпалів веж стільникового зв’язку та об’єктів комунікаційного обладнання місцевих операторів. 

Про це інформує ГУР МОУ.

За останні місяці подібні інциденти зафіксовані в республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Внаслідок дій невідомих партизанів у різних регіонах Росії знищуються засоби зв’язку, які використовують військові та силові структури.

Російські спецслужби традиційно замовчують більшість подібних випадків, однак місцеві мешканці регулярно публікують відео займання веж і пошкодженого обладнання у соціальних мережах.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!" — наголошують у розвідці.
