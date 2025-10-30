На території Росії зростає кількість підпалів веж стільникового зв’язку та об’єктів комунікаційного обладнання місцевих операторів.
Про це інформує ГУР МОУ.
За останні місяці подібні інциденти зафіксовані в республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.
Внаслідок дій невідомих партизанів у різних регіонах Росії знищуються засоби зв’язку, які використовують військові та силові структури.
Російські спецслужби традиційно замовчують більшість подібних випадків, однак місцеві мешканці регулярно публікують відео займання веж і пошкодженого обладнання у соціальних мережах.
"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!" — наголошують у розвідці.