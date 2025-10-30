Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові затримали місцево безробітного за підозрою у підготовці теракту

Раніше він був засуджений до умовного терміну за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.

У Харкові затримали місцево безробітного за підозрою у підготовці теракту
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснити теракт у Харкові. Правоохоронці затримали місцевого жителя, який виготовляв саморобний вибуховий пристрій.

За даними слідства, затриманий раніше був засуджений за участь у спробах захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році. Під час іспитового терміну він був завербований співробітником російської ФСБ і перебував у стані «очікування» завдань.

Восени 2025 року чоловік отримав інструкції через месенджер і почав виготовляти вибуховий пристрій. За планом, він мав встановити його у визначеному місці після отримання координат від російського куратора.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено незавершений вибуховий пристрій, комплектуючі до нього та смартфон із доказами зв’язку з представниками ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру у готуванні теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies