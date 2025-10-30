У Харкові затримали місцево безробітного за підозрою у підготовці теракту

Раніше він був засуджений до умовного терміну за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснити теракт у Харкові. Правоохоронці затримали місцевого жителя, який виготовляв саморобний вибуховий пристрій.

За даними слідства, затриманий раніше був засуджений за участь у спробах захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році. Під час іспитового терміну він був завербований співробітником російської ФСБ і перебував у стані «очікування» завдань.

Восени 2025 року чоловік отримав інструкції через месенджер і почав виготовляти вибуховий пристрій. За планом, він мав встановити його у визначеному місці після отримання координат від російського куратора.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено незавершений вибуховий пристрій, комплектуючі до нього та смартфон із доказами зв’язку з представниками ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру у готуванні теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.