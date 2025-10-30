На Рівненщині через російський обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Унаслідок атаки РФ у Рівненській області відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.