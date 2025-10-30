На Рівненщині через російський обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура

Унаслідок атаки РФ у Рівненській області відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Без постраждалих.
Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Люди не постраждали", — ідеться у повідомленні.
На місці працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.
- РФ завдала масованого удару по соціальній і критичній інфраструктурі Вінницької області. Відомо про 5 постраждалих, серед яких дитина.