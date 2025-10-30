У Тернопільській області ППО працювала по ворожих цілях

За даними ОВА, руйнувань і потерпілих немає.

У Тернопільській області під час масованої атаки 30 жовтня працювала протиповітряна оборона. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, лунали вибухи.

Є збиття ворожих цілей. Станом на 8:00 даних про жертв, поранених та руйнування не надходила.

“Нагадую, повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях до оголошення відбою!” – написав Тюрін.