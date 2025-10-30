Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернопільській області ППО працювала по ворожих цілях

За даними ОВА, руйнувань і потерпілих немає. 

У Тернопільській області ППО працювала по ворожих цілях
Робота ППО, мобільні групи (ілюстративне фото)
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У Тернопільській області під час масованої атаки 30 жовтня працювала протиповітряна оборона. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, лунали вибухи. 

Є збиття ворожих цілей. Станом на 8:00 даних про жертв, поранених та руйнування не надходила. 

“Нагадую, повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях до оголошення відбою!” – написав Тюрін. 

  • З ночі Росія атакує українську енергетику дронами і ракетами. Станом на цю годину триває загроза безпілотників.
  • Значна частина удару була спрямована на західні області України.
  • Є поранені в Запоріжжі та Київській області. 
