Росіяни атакували інфраструктуру і житлову забудову Запоріжжя

Під час нічної масованої атаки вночі 30 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю. Били росіяни і дронами, і ракетами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури і житлову забудову, зокрема гуртожиток.

У гуртожитку зруйновано декілька поверхів. Є декілька пожеж, розповіли в ОВА.

Станом на 6:34 кількість потерпілих зросла з 4 до 11. Зокрема, постраждали діти. Це троє дівчат і троє хлопчиків від трьох до шести років. Попередньо було відомо про госпіталізацію двох людей – жінки 45 років та чоловіка 20 років.

Фото: Telegram Наслідки осбстрілу у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки удару в Запоріжжі

Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що в місті розгортають Пункти незламності.

"Адреси не розголошую в цілях безпеки. Мешканці отримають інформацію про місцезнаходження у працівників структурних підрозділів міськради. Тримаймось, громадо!" – прокоментувала вона.