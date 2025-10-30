Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували інфраструктуру і житлову забудову Запоріжжя

Поранено щонайменше 11 людей.

Росіяни атакували інфраструктуру і житлову забудову Запоріжжя
Наслідки удару в Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Під час нічної масованої атаки вночі 30 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю. Били росіяни і дронами, і ракетами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури і житлову забудову, зокрема гуртожиток. 

У гуртожитку зруйновано декілька поверхів. Є декілька пожеж, розповіли в ОВА. 

Станом на 6:34 кількість потерпілих зросла з 4 до 11. Зокрема, постраждали діти. Це троє дівчат і троє хлопчиків від трьох до шести років. Попередньо було відомо про госпіталізацію двох людей – жінки 45 років та чоловіка 20 років. 

Наслідки осбстрілу у Запоріжжі
Фото: Telegram
Наслідки осбстрілу у Запоріжжі

Наслідки удару в Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки удару в Запоріжжі

Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що в місті розгортають Пункти незламності. 

"Адреси не розголошую в цілях безпеки. Мешканці отримають інформацію про місцезнаходження у працівників структурних підрозділів міськради. Тримаймось, громадо!" – прокоментувала вона. 

  • Протягом всієї ночі Росія масовано атакує Україну. Спершу вона била дронами, ближче до світанку запустила ракети. Під ударом, зокрема, західні області. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies