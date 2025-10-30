Віктор Єленський: представники Київської митрополії УПЦ МП затягують розгляд справи про її ліквідацію

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій під час літургії у Свято-Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого монастиря у день свят

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський у коментарі Радіо Свобода заявив, що представники Київської митрополії УПЦ МП навмисно затягують розгляд справи про її ліквідацію.

“Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що “ми отримали ваш припис,і не будемо його виконувати”… Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України”, – заявив Єленський.

Голова ДЕСС зауважив, що під час суду адвокати Київської митрополії діяли “надзвичайно агресивно”.

В свою чергу, адвокат Київської митрополії УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що до суду вже надійшло понад тисячу заяв від вірян про залучення їх до справи як третіх осіб. Крім того, близько 300 таких заяв перебувають у канцелярії. За його словами, велика кількість таких звернень стала однією з підстав для відкладення розгляду.

Що передувало