Віктор Єленський: представники Київської митрополії УПЦ МП затягують розгляд справи про її ліквідацію

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський у коментарі Радіо Свобода заявив, що представники Київської митрополії УПЦ МП навмисно затягують розгляд справи про її ліквідацію.
“Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що “ми отримали ваш припис,і не будемо його виконувати”… Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України”, – заявив Єленський.
Голова ДЕСС зауважив, що під час суду адвокати Київської митрополії діяли “надзвичайно агресивно”.
В свою чергу, адвокат Київської митрополії УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що до суду вже надійшло понад тисячу заяв від вірян про залучення їх до справи як третіх осіб. Крім того, близько 300 таких заяв перебувають у канцелярії. За його словами, велика кількість таких звернень стала однією з підстав для відкладення розгляду.
Що передувало
-
8 липня ДЕСС видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви”.
-
УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.
-
Раніше - у 2023 році - Державна служба оприлюднила лист до УПЦ МП, де виклала рекомендації про те, які дії з боку цієї релігійної організації могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви.
-
У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із РПЦ.
-
Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.