На Черкащині через обстріл горіла ферма, пошкоджені будинки і ЛЕП

Над областю збили ракету та 12 безпілотників. 

На Черкащині через обстріл горіла ферма, пошкоджені будинки і ЛЕП
Наслідки російського обстрілу
Фото: Черкаська ОВА

У ніч на 30 жовтня над Черкаською областю збили 12 російських безпілотників та ракету. Горіла ферма, пошкоджені будинки і лінія електропередач.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в межах Черкащини силами та засобами ППО знищено російську ракету та 12 БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – розповів він. 

Наслідки російської атаки
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки російської атаки

У Звенигородському районі уламками дрона пошкоджена лінію електропередач, а також вікна та дахи в щонайменше чотирьох будинках. В іншому випадку – виникла пожежа в будівлі фермерського господарства, її вже ліквідували.

В області зранку були запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі країни, але із 9:00 переходять на погодинні графіки.

Ліквідація наслідків атаки
Фото: Черкаська ОВА
Ліквідація наслідків атаки

  • Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети.
﻿
