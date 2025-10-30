Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На ТОТ Донеччини священники РПЦ вчитимуть українських дітей "російському патріотизму"

Частину виступів узгоджували ще в Донецьку, аби уникнути "ідеологічних перекосів".

На ТОТ Донеччини священники РПЦ вчитимуть українських дітей "російському патріотизму"
Фото: ЦНС

На Донеччині окупанти запускають церковно-військову освіту для дітей, де російські священники вчитимуть школярів "патріотизму".

Про це інформує Центр нацспротиву.

"В окупованому Сніжному пройшов семінар із промовистою назвою — "Основи православної культури в школі: дане і задане". Організатори — “міністерство освіти ДНР” разом із Донецькою єпархією РПЦ", — ідеться у повідомленні.

На заході педагоги, методисти й священнослужителі обговорювали "виховання духовності" та "патріотизм через віру" — себто як правильно навчати дітей любити "русскій мір".

За інформацією джерел, частину виступів узгоджували ще в Донецьку, аби уникнути "ідеологічних перекосів" — тобто щоб ніхто раптом не сказав нічого проукраїнського.

"Фактично, у школах на окупованій території формується гібридна модель “церковно-військової освіти”: попи — нові політруки, а уроки віри — черговий етап промивання мізків", — додають у спротиві.
