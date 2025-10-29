На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 11 людей

На Херсонщині упродовж дня через російський терор постраждали 11 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

29 жовтня російські окупанти обстрілювали населені пункти області з артилерійської зброї, масово використовували для атак дрони різного типу.

"Станом на 17:30 відомо про 11 травмованих, серед яких четверо – це діти. Більшість постраждалих дістали травми в обласному центрі, ще одна людина – у Чорнобаївці", — ідеться у повідомленні.

Близько 9:20 ворог завдав артилерійського удару по дитячій лікарні. Поранень зазнали дев’ятеро людей: четверо дітей, наймолодшому з яких вісім років, дві мами пацієнтів та троє працівників закладу.

Також від артилерійського обстрілу, зазнав травм співробітник окружної прокуратури. О 16:15 військові РФ скинули вибухівку з БпЛА у Чорнобаївці, поранено місцевого жителя.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.