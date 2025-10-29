Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали 11 людей

Унаслідок атаки РФ по лікарні поранено чотирьох дітей.

Фото: Wikimapia

На Херсонщині упродовж дня через російський терор постраждали 11 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

29 жовтня російські окупанти обстрілювали населені пункти області з артилерійської зброї, масово використовували для атак дрони різного типу.

"Станом на 17:30 відомо про 11 травмованих, серед яких четверо – це діти. Більшість постраждалих дістали травми в обласному центрі, ще одна людина – у Чорнобаївці", — ідеться у повідомленні.

Близько 9:20 ворог завдав артилерійського удару по дитячій лікарні. Поранень зазнали дев’ятеро людей: четверо дітей, наймолодшому з яких вісім років, дві мами пацієнтів та троє працівників закладу.

Також від артилерійського обстрілу, зазнав травм співробітник окружної прокуратури. О 16:15 військові РФ скинули вибухівку з БпЛА у Чорнобаївці, поранено місцевого жителя.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.
