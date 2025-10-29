РФ атакувала Центральний район Херсона, є поранений

Російські окупанти вдарили по Центральному районі Херсона, унаслідок обстрілу постраждав 36-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:30 російські війська обстріляли Центральний район Херсона", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу поранення дістав 36-річний чоловік. Він зазнав вибухової та черепно-мозкової травми й контузії.
Потерпілого госпіталізували для надання меддопомоги.
Також, як уточнили у Херсонській ОВА, через ранковий обстріл РФ по дитячій лікарні мінно-вибухові травми та контузії дістали 36-річна жінка та 15-річний підліток.