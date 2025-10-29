Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ЦПД: "Роскомнадзор" отримає нове обладнання для стеження за користувачами та блокування трафіку

Кремль отримує новий інструмент контролю над інформаційним простором і поведінкою користувачів.

ЦПД: "Роскомнадзор" отримає нове обладнання для стеження за користувачами та блокування трафіку
Роскомнадзор за добу заблокував 16 мільйонів IP-адресів для боротьби з месенджером Telegram
Фото: info.sibnet.ru

"Роскомнадзор" отримає сучасне технічне обладнання, здатне блокувати інтернет-трафік і відстежувати користувачів, які шукають так званий "екстремістський контент".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За офіційною версією російської влади, нові пристрої мають "захищати країну від кібератак". Проте, за інформацією ЦПД, насправді йдеться про розширення системи цифрової цензури, яка дозволить здійснювати точкове стеження та блокування окремих користувачів чи запитів.

Як наголошують у Центрі, це означає перехід від масових блокувань сайтів і регіонів до вибіркових обмежень, які можна буде видавати за технічні збої. Таким чином Кремль отримує новий інструмент контролю над інформаційним простором і поведінкою користувачів.

У ЦПД зазначають, що ці дії є черговим кроком до створення "суверенного інтернету" — моделі, у якій держава повністю контролює доступ громадян до мережі. Це, на їхню думку, призведе до ще глибшої цифрової ізоляції росіян та посилення політичного контролю.

  • На ТОТ Запорізької області росіяни посилюють переслідування мешканців, у яких виявлять антени для трансляції українського телебачення. За це окупанти погрожують римінальним переслідуванням. 
Теми: , , ,
﻿
