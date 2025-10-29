ЦПД: "Роскомнадзор" отримає нове обладнання для стеження за користувачами та блокування трафіку

Роскомнадзор за добу заблокував 16 мільйонів IP-адресів для боротьби з месенджером Telegram

"Роскомнадзор" отримає сучасне технічне обладнання, здатне блокувати інтернет-трафік і відстежувати користувачів, які шукають так званий "екстремістський контент".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За офіційною версією російської влади, нові пристрої мають "захищати країну від кібератак". Проте, за інформацією ЦПД, насправді йдеться про розширення системи цифрової цензури, яка дозволить здійснювати точкове стеження та блокування окремих користувачів чи запитів.

Як наголошують у Центрі, це означає перехід від масових блокувань сайтів і регіонів до вибіркових обмежень, які можна буде видавати за технічні збої. Таким чином Кремль отримує новий інструмент контролю над інформаційним простором і поведінкою користувачів.

У ЦПД зазначають, що ці дії є черговим кроком до створення "суверенного інтернету" — моделі, у якій держава повністю контролює доступ громадян до мережі. Це, на їхню думку, призведе до ще глибшої цифрової ізоляції росіян та посилення політичного контролю.