Спротив: росіяни погрожують мешканцям ТОТ кримінальним переслідуванням за українські ТВ-антени

Українці на ТОТ відмовляються від пропагандистського російського телебачення.

Спротив: росіяни погрожують мешканцям ТОТ кримінальним переслідуванням за українські ТВ-антени
Фото: ЦНС

На ТОТ Запорізької області з жовтня росіяни планують посилити переслідування мешканців, у яких виявлять антени для трансляції українського телебачення. За це окупанти погрожують римінальним переслідуванням. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, раніше окупаційна влада вже організовувала рейди з вилучення обладнання, яке дозволяє отримувати доступ до правди та підриває дію російської пропаганди. 

Кремль намагається блокувати будь-які незалежні джерела інформації та нав’язує жителям комплект "русскій мір" із пропагандистськими каналами.

Жителі ТОТ неохоче дивляться пропагандистські канали, тому окупанти переходять до прямих погроз і погрожують кримінальним переслідуванням.

  • Росіяни на окупованій території України заборонили супутникове обладнання, яке дозволяє приймати неліцензійні або іноземні телеканали.
﻿
