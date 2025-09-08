Спротив: росіяни погрожують мешканцям ТОТ кримінальним переслідуванням за українські ТВ-антени

На ТОТ Запорізької області з жовтня росіяни планують посилити переслідування мешканців, у яких виявлять антени для трансляції українського телебачення. За це окупанти погрожують римінальним переслідуванням.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Як зазначають у спротиві, раніше окупаційна влада вже організовувала рейди з вилучення обладнання, яке дозволяє отримувати доступ до правди та підриває дію російської пропаганди.
Кремль намагається блокувати будь-які незалежні джерела інформації та нав’язує жителям комплект "русскій мір" із пропагандистськими каналами.
Жителі ТОТ неохоче дивляться пропагандистські канали, тому окупанти переходять до прямих погроз і погрожують кримінальним переслідуванням.
- Росіяни на окупованій території України заборонили супутникове обладнання, яке дозволяє приймати неліцензійні або іноземні телеканали.