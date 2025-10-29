Європарламент розглядає можливість блокування російських медіа у своїх мережах

Роберта Мецола доручила вивчити, як подібні обмеження діють в інших інституціях ЄС.

Європейський парламент обговорює, чи слід заборонити доступ до сайтів російських державних ЗМІ, зокрема, Sputnik і RT, через власну ІТ-інфраструктуру, пише Politico.

Ініціативу запропонували представники європейських консерваторів і реформістів, які наголосили, що це питання інформаційної безпеки та інституційної послідовності. Вони закликали заблокувати на пристроях і мережах Європарламенту доступ до всіх ресурсів, що перебувають під санкціями ЄС, серед них — RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti та інші.

«Це питання достовірності позиції Парламенту щодо боротьби з російською дезінформацією», — пояснив ініціатор пропозиції, латвійський депутат Іварс Колс, зазначивши, що на це також звернув увагу національний регулятор ЗМІ Латвії.

Дехто з лідерів політичних груп висловив занепокоєння, що таке рішення може створити небезпечний прецедент обмеження медіа з причин, не пов’язаних із безпекою. Також вони відзначили технічні й юридичні труднощі реалізації цієї ініціативи.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола доручила вивчити, як подібні обмеження діють в інших інституціях ЄС. Очікується, що рішення буде запропоновано найближчим часом.