Молдова спростовує інформацію щодо прольоту російських ракет у повітряному просторі країни

Міністерство оборони Молдови повідомило, що не зафіксувало порушень повітряного простору країни під час нічного масованого ракетного удару Росії по Україні, пише NewsMaker.

Відомство спростувало інформацію у Telegram-каналах про те, що російські ракети нібито залетіли у повітряний простір Молдови на півночі країни.

"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в деяких Telegram-каналах про порушення повітряного простору Молдови в північній частині країни, міністерство оборони повідомляє, що системи моніторингу Національної армії не зафіксували прольотів над нашою територією", — запевнили у відомстві.