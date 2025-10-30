Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

Молдова спростовує інформацію щодо прольоту російських ракет у повітряному просторі країни

"Системи моніторингу Національної армії не зафіксували прольотів над нашою територією".

Молдова спростовує інформацію щодо прольоту російських ракет у повітряному просторі країни
Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони Молдови повідомило, що не зафіксувало порушень повітряного простору країни під час нічного масованого ракетного удару Росії по Україні, пише NewsMaker.

Відомство спростувало інформацію у Telegram-каналах про те, що російські ракети нібито залетіли у повітряний простір Молдови на півночі країни.

"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в деяких Telegram-каналах про порушення повітряного простору Молдови в північній частині країни, міністерство оборони повідомляє, що системи моніторингу Національної армії не зафіксували прольотів над нашою територією", — запевнили у відомстві.

  • Російський нічний удар 30 жовтня був спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.
