Головне за середу, 29 жовтня: майже 160 боєзіткнень, ситуація в Мирнограді, Покровську та Куп'янську

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, 100 днів уряду Свириденко, суд над ексочільником "Укренерго" Кудрицьким. Яким запам’ятається 1344-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, членами уряду та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком за підсумками перших ста днів роботи оновленого Кабміну та задля визначення пріоритетів на наступний період.

Серед ключових тем обговорення – енергетика, оборона, соціальний захист, освіта, медицина, відновлення регіонів, цифровізація та міжнародна співпраця.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 жовтня відбулося 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - майже пів сотні боєзіткнень (47). Також активні бойові дії точились на Костянтинівському (24) та Олександрівському (20) напрямках.

Угруповання військ "Схід" заперечило проникнення російської армії до Мирнограда – міста на північний схід від Покровська. Згідно з опублікованим 29 жовтня повідомленням, ворожих військ у Мирнограді немає.

Інформацію про проникнення туди окупантів учора в ефірі телебачення озвучив речник угруповання військ. Однак тепер там повідомили, що той обмовився і мав на увазі Покровськ.

На мапі DeepState станом на сьогодні Мирноград не позначений як "сіра зона" або окупована територія.

Водночас волонтер Сергій Стерненко, що займається постачанням дронів на фронт, повідомив, що проникнення ворога у Мирноград все ж відбулося. За його даними, ворог зайшов туди із півночі.

У Куп'янську і на його околицях тривають важкі бої. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, прокоментувало Угруповання Об'єднаних сил заяву Путіна про нібито оточення українських військ у цьому місті.

"Будь-які заяви про «оточення» там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – йдеться у повідомленні.

У Покровську Донецької області наразі залишаються 1 256 людей, проте через щоденні обстріли цивільних евакуація з міста майже неможлива, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, місто оточене ворожими дронами, а місцеві жителі не можуть покинути укриття, щоб самостійно виїхати.

"Ми бачили, як російська армія обстрілювала людей, які виходили на вулицю, щоб зарядити телефони або взяти воду. Сьогодні евакуація практично неможлива", — зазначив Філашкін.

Сьогодні, 29 жовтня, вранці російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі Херсона. За попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

За даними прокуратури, ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його взяли під варту строком на два місяці — до 26 грудня, із можливістю внесення застави у 14 млн гривень.

Кудрицькому інкримінують зловживання службовим становищем та незаконне заволодіння коштами державної компанії. Прокуратура наполягала на арешті, аргументуючи ризиками, що підозрюваний може переховуватись за кордоном або впливати на свідків.

Суд прийняв клопотання про взяття на поруки від Інни Совсун та Максима Хлапука. Клопотання від Ярослава Железняка відхилили, бо він покинув залу суду.

Захист наполягає, що підозра є необґрунтованою.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо Путін вирішить вдарити ракетою по Брюсселю, передає “Європейська правда”.

Водночас Тео Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати. У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю. За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", – навів він як приклад.

Тримаймося!