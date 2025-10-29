Міністр оборони Бельгії заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо Путін вдарить ракетою по Брюсселю

Тео Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо очільник Кремля Владімір Путін вдарить вирішить вдарити ракетою по Брюсселю, передає “Європейська правда”.

На запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".

Посольство РФ у Бельгії оприлюднило заяву, в якій назвало слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".

У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.

За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", – навів він як приклад.