Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаПолітика

Міністр оборони Бельгії заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо Путін вдарить ракетою по Брюсселю

Тео Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати.

Міністр оборони Бельгії заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо Путін вдарить ракетою по Брюсселю
Тео Франкен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо очільник Кремля Владімір Путін вдарить вирішить вдарити ракетою по Брюсселю, передає “Європейська правда”. 

Водночас Тео Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати.

На запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".

Посольство РФ у Бельгії оприлюднило заяву, в якій назвало слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".

У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.

За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", – навів він як приклад.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies