Зеленський про позбавлення Труханова громадянства: маю бути впевненим, що влада Одеси її захистить

СБУ має достатньо доказів наявності у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова паспорта Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондент LB.

Крім даних СБУ, є інформація з реєстрів Державної прикордонної служби, додав він. Президент не вважає позбавлення одеського мера українського громадянства політичним кроком і пояснює це рішення необхідністю убезпечити Одесу.

“Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть «так». На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від «рускіх» і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою”, – сказав він.

Позбавлення громадянства Геннадія Труханова

Про російське громадянство Геннадія Труханова ще в 2014 році писала УП. Журналісти виявили російські документи на той момент ще кандидата у мери Одеси.

Відповідні дані з'ясовували і пізніше, 2016 року, після витоку даних. Того разу про паспорти Росії в уже чинного мера міста писало "Слідство.інфо".

Труханов усі рази заперечував громадянство Росії і казав, що він від нього нібито відмовився. Втім, це не означає, що так вважає сама Росія.

14 жовтня стало відомо, що президент позбавив українського громадянства трьох осіб, зокрема Труханова.

Після позбавлення Труханова громадянства він, згідно з законом, був усунутий від посади міського голови. В Одесі створили військову адміністрацію, і керувати нею став Дмитро Лисак, який до того очолював Дніпропетровську ОВА, а ще раніше був співробітником СБУ. В.о. міського голови Одеси натомість став секретар Одеської міської ради.

Журналісти The Insider писали, що в документах, опублікованих СБУ на підтвердження російського громадянства Труханова, є ознаки фальсифікації. Але при цьому вони не заперечували факт отримання Трухановим російського громадянства в минулому.



