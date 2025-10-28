Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаПолітика

Зеленський про позбавлення Труханова громадянства: маю бути впевненим, що влада Одеси її захистить

Президент вважає це рішення обґрунтованим. 

Зеленський про позбавлення Труханова громадянства: маю бути впевненим, що влада Одеси її захистить
Володимир Зеленський, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

СБУ має достатньо доказів наявності у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова паспорта Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондент LB.

Крім даних СБУ, є інформація з реєстрів Державної прикордонної служби, додав він. Президент не вважає позбавлення одеського мера українського громадянства політичним кроком і пояснює це рішення необхідністю убезпечити Одесу.

“Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть «так». На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від «рускіх» і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою”, – сказав він. 

Позбавлення громадянства Геннадія Труханова

Про російське громадянство Геннадія Труханова ще в 2014 році писала УП. Журналісти виявили російські документи на той момент ще кандидата у мери Одеси.

Відповідні дані з'ясовували і пізніше, 2016 року, після витоку даних. Того разу про паспорти Росії в уже чинного мера міста писало "Слідство.інфо".

Труханов усі рази заперечував громадянство Росії і казав, що він від нього нібито відмовився. Втім, це не означає, що так вважає сама Росія. 

14 жовтня стало відомо, що президент позбавив українського громадянства трьох осіб, зокрема Труханова.

Після позбавлення Труханова громадянства він, згідно з законом, був усунутий від посади міського голови. В Одесі створили військову адміністрацію, і керувати нею став Дмитро Лисак, який до того очолював Дніпропетровську ОВА, а ще раніше був співробітником СБУ. В.о. міського голови Одеси натомість став секретар Одеської міської ради.

Журналісти The Insider писали, що в документах, опублікованих СБУ на підтвердження російського громадянства Труханова, є ознаки фальсифікації. Але при цьому вони не заперечували факт отримання Трухановим російського громадянства в минулому. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies