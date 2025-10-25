«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаПолітика

Reuters: Трамп підготував додаткові санкції проти РФ, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни

Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій проти “Роснафти” та Лукойлу”. Водночас США підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів для купівлі американської зброї для Києва. Крім того, Вашингтон провів внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки України.

Reuters: Трамп підготував додаткові санкції проти РФ, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які вона може використати проти ключових сфер російської економіки, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни в Україні, пише Reuters із посиланням на джерела. 

Американські чиновники також повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для купівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки воєнних зусиль України, повідомили два американські чиновники.

Хоча незрозуміло, чи Вашингтон насправді здійснить будь-який з цих кроків найближчим часом, це показує, що в адміністрації є добре розроблений інструментарій для подальшого підвищення ставки після того, як Трамп запровадив санкції проти Росії в середу вперше після повернення на посаду в січні.

Трамп позиціонує себе як глобального миротворця, але визнав, що спроби припинити війну Росії в сусідній Україні, яка триває понад три роки, виявилися складнішими, ніж він очікував.

Європейські союзники, яких мучить коливання Трампа між поступливістю та гнівом щодо Путіна, сподіваються, що він продовжить посилювати тиск на Москву, і також обмірковують власні серйозні дії.

Один високопосадовець США заявив Reuters, що хотів би бачити наступний великий крок європейських союзників щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або тарифах. 

Окреме джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомило, що Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій проти “Роснафти” та Лукойлу”.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies