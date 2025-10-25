Reuters: Трамп підготував додаткові санкції проти РФ, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни

Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій проти “Роснафти” та Лукойлу”. Водночас США підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів для купівлі американської зброї для Києва. Крім того, Вашингтон провів внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які вона може використати проти ключових сфер російської економіки, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни в Україні, пише Reuters із посиланням на джерела.

Американські чиновники також повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для купівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки воєнних зусиль України, повідомили два американські чиновники.

Хоча незрозуміло, чи Вашингтон насправді здійснить будь-який з цих кроків найближчим часом, це показує, що в адміністрації є добре розроблений інструментарій для подальшого підвищення ставки після того, як Трамп запровадив санкції проти Росії в середу вперше після повернення на посаду в січні.

Трамп позиціонує себе як глобального миротворця, але визнав, що спроби припинити війну Росії в сусідній Україні, яка триває понад три роки, виявилися складнішими, ніж він очікував.

Європейські союзники, яких мучить коливання Трампа між поступливістю та гнівом щодо Путіна, сподіваються, що він продовжить посилювати тиск на Москву, і також обмірковують власні серйозні дії.

Один високопосадовець США заявив Reuters, що хотів би бачити наступний великий крок європейських союзників щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або тарифах.

Окреме джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомило, що Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій проти “Роснафти” та Лукойлу”.