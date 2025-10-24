З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Дік Схооф: Нідерланди збільшать фінансову підтримку України в енергетичній сфері

Така допомога необхідна, щоб допомогти українцям пережити зиму.

Дік Схооф: Нідерланди збільшать фінансову підтримку України в енергетичній сфері
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф відреагував на постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, повідомляє Укрінформ.

"Ми дуже стурбовані постійними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України перед початком зими. Внутрішні та виробничі витрати на відновлення високі. Тож Нідерланди збільшать фінансову підтримку в енергетичній сфері, і ми закликаємо усіх партнерів також розглянути можливість збільшення своїх внесків”, - заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

Він нагадав, що Росія є єдиною стороною, яка відкидає припинення вогню, обходить усі дипломатичні ініціативи і продовжує атакувати Україну. 

“Єдиний спосіб переконати Путіна розпочати серйозні переговори - це посилення економічного тиску на Росію і наша підтримка України”, - наголосив Схооф, і додав, що підтримка України має вирішальне значення, і всі країни мають робити свій внесок.
