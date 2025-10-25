Суспільне: Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти

Про це повідомили джерела Суспільного у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити із лідером КНР Сі Цзіньпіном питання російської нафти.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на трьох чиновників Білого дому.

“Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні подій із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності”, – повідомив чиновник Білого дому.

В свою чергу президент США продовжуватиме зберігати “стратегічну невизначеність” у питанні Тайваню.

Також у Кореї Дональд Трамп має намір укласти угоду, що сприятиме американському судноплавству.

"Це не секрет що американське суднобудівництво занепало за останні кілька десятиліть, тому президент дуже зацікавлений у його відбудові. Ми вітаємо капітал і співпрацю з боку союзників для допомоги США у відродження виробництва військово-морського суднобудування та будівництва субмарин", — зазначив високопосадовець в адміністрації президента США.