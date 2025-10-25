Суспільне: Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаПолітика

Суспільне: Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти

Про це повідомили джерела Суспільного у Білому домі.

Суспільне: Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 09 ноября 2017.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити із лідером КНР Сі Цзіньпіном питання російської нафти.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на трьох чиновників Білого дому.

“Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні подій із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності”, – повідомив чиновник Білого дому.

В свою чергу президент США продовжуватиме зберігати “стратегічну невизначеність” у питанні Тайваню.

Також у Кореї Дональд Трамп має намір укласти угоду, що сприятиме американському судноплавству.

"Це не секрет що американське суднобудівництво занепало за останні кілька десятиліть, тому президент дуже зацікавлений у його відбудові. Ми вітаємо капітал і співпрацю з боку союзників для допомоги США у відродження виробництва військово-морського суднобудування та будівництва субмарин", — зазначив високопосадовець в адміністрації президента США.

  • Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном 30 жовтня.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies