З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

Сторони обговорили спільні оборонні проєкти.

Президент Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії
Володимир Зеленський і Петр Фіала
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Сторони обговорили спільні оборонні проєкти.

Про це інформує Офіс президента України.

Глава держави поінформував очільника чеського уряду про наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах України. 

"Чехія може надати допомогу. Ця країна вже постачає та встановлює когенераційне обладнання на українських підприємствах, передала дизель-генератори для Кривого Рогу, газові обігрівачі та станції очищення води для Марганця і Нікополя", — ідеться у повідомленні.

Президент і Прем’єр-міністр також говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи щодо посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський і Петр Фіала мають спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, її захист та оборону.

Прем’єр-міністр Чехії подарував Президенту синьо-жовту прикрасу із застібкою, яку семирічна чеська дівчинка зробила власноруч на знак підтримки та солідарності з Україною.

Глава держави подякував Петру Фіалі за всі особисті зусилля, спрямовані на підтримку України, українців та нашої стійкості, за продуктивні відносини між Україною та Чехією й завжди тепле ставлення до українського народу під час перебування на посаді Прем’єр-міністра.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies