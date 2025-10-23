Президент Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Сторони обговорили спільні оборонні проєкти.

Про це інформує Офіс президента України.

Глава держави поінформував очільника чеського уряду про наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах України.

"Чехія може надати допомогу. Ця країна вже постачає та встановлює когенераційне обладнання на українських підприємствах, передала дизель-генератори для Кривого Рогу, газові обігрівачі та станції очищення води для Марганця і Нікополя", — ідеться у повідомленні.

Президент і Прем’єр-міністр також говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи щодо посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський і Петр Фіала мають спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, її захист та оборону.

Прем’єр-міністр Чехії подарував Президенту синьо-жовту прикрасу із застібкою, яку семирічна чеська дівчинка зробила власноруч на знак підтримки та солідарності з Україною.

Глава держави подякував Петру Фіалі за всі особисті зусилля, спрямовані на підтримку України, українців та нашої стійкості, за продуктивні відносини між Україною та Чехією й завжди тепле ставлення до українського народу під час перебування на посаді Прем’єр-міністра.