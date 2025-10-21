«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГоловнаПолітика

Глава МЗС Канади запросила Сибігу на міністерську зустріч G7

Крім того, міністерку енергетики України Світлану Гринчук запросили на зустріч міністрів енергетики G7 у Торонто цього місяця.

Глава МЗС Канади запросила Сибігу на міністерську зустріч G7
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС Канади Аніта Ананд запросила українського колегу на міністерську зустріч G7.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Я подякував міністру Ананд за запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 та висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України”, - написав Сибіга.

Також він подякував канадській стороні за запрошення міністерки енергетики України Світлани Гринчук на зустріч міністрів енергетики G7 у Торонто цього місяця.

Під час розмови з Анітою Ананд Андрій Сибіга розповів про українські мирні зусилля та терор Росії проти енергетичної інфраструктури. Також співрозмовники обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відновлення України.

“Ми вітаємо головування Канади у “Великій сімці” та розраховуємо на рішучі кроки щодо забезпечення України додатковим обладнанням, енергетичними ресурсами та засобами протиповітряної оборони для підвищення стійкості перед зимовим сезоном”, - наголосив глава МЗС України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies