Глава МЗС Канади запросила Сибігу на міністерську зустріч G7

Крім того, міністерку енергетики України Світлану Гринчук запросили на зустріч міністрів енергетики G7 у Торонто цього місяця.

Глава МЗС Канади Аніта Ананд запросила українського колегу на міністерську зустріч G7.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Я подякував міністру Ананд за запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 та висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України”, - написав Сибіга.

Також він подякував канадській стороні за запрошення міністерки енергетики України Світлани Гринчук на зустріч міністрів енергетики G7 у Торонто цього місяця.

Під час розмови з Анітою Ананд Андрій Сибіга розповів про українські мирні зусилля та терор Росії проти енергетичної інфраструктури. Також співрозмовники обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відновлення України.

“Ми вітаємо головування Канади у “Великій сімці” та розраховуємо на рішучі кроки щодо забезпечення України додатковим обладнанням, енергетичними ресурсами та засобами протиповітряної оборони для підвищення стійкості перед зимовим сезоном”, - наголосив глава МЗС України.