Нардепи проголосували за усі правки до держбюджету, які стосуються освіти

Уряд має опрацювати ці рішення перед другим читанням бюджету.

Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ВРУ

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада підтримала всі правки по освіті до проєкту Держбюджету-2026 від профільного комітету. 

Про це розповів голова комітету Сергій Бабак. 

Йдеться про: 

  • правку № 830 – про зміни моделі оплати праці вчителів. Вона передбачає, що залишки коштів освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року будуть спрямовані до спеціального фонду МОН із подальшим використанням на освітні потреби.
  • № 987, якою передбачається доручення уряду поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50 % рівень оплати праці викладачів і науково-педагогічних працівників університетів.
  • № 1076, яка доручає визначитись із новою моделлю оплати праці вчителів закладів загальносередньої освіти.
  • № 3032 про включення до освітньої субвенції кошти на підвищення престижності праці педагогів (53,8 млрд грн). Її підтримали 315 нардепів. 

Тепер уряд має 14 днів (до 5 листопада), щоб опрацювати ці рішення перед другим читанням бюджету. Після цього відбудеться засідання бюджетного комітету та голосування у залі Верховної Ради.

  • Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Бюджету-2026. Напередодні народні депутати до 23:48 розглядали правки до проєкту. Парламентарі побили 19-річний рекорд по кількості правок до проєкту бюджету: було подано 3339 поправок. Детальніше читайте у новині LB.ua.
