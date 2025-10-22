Нардепи проголосували за усі правки до держбюджету, які стосуються освіти

Уряд має опрацювати ці рішення перед другим читанням бюджету.

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада підтримала всі правки по освіті до проєкту Держбюджету-2026 від профільного комітету.

Про це розповів голова комітету Сергій Бабак.

Йдеться про:

правку № 830 – про зміни моделі оплати праці вчителів. Вона передбачає, що залишки коштів освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року будуть спрямовані до спеціального фонду МОН із подальшим використанням на освітні потреби.

№ 987, якою передбачається доручення уряду поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50 % рівень оплати праці викладачів і науково-педагогічних працівників університетів.

№ 1076, яка доручає визначитись із новою моделлю оплати праці вчителів закладів загальносередньої освіти.

№ 3032 про включення до освітньої субвенції кошти на підвищення престижності праці педагогів (53,8 млрд грн). Її підтримали 315 нардепів.

Тепер уряд має 14 днів (до 5 листопада), щоб опрацювати ці рішення перед другим читанням бюджету. Після цього відбудеться засідання бюджетного комітету та голосування у залі Верховної Ради.