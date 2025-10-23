ЄС затвердив 19 пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 23 жовтня вранці, Європейський Союз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.

"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї", – написала вона.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.

"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", – зазначила Каллас.

Вчора Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії після того, як Словаччина повідомила, що знімає своє вето.

Що передбачають санкції