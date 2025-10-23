ЄС затвердив 19 пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 23 жовтня вранці, Європейський Союз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.
"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї", – написала вона.
ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.
"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", – зазначила Каллас.
We just adopted our 19th sanctions package.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025
It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.
The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.
It is increasingly harder for Putin to fund this war.
- Вчора Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії після того, як Словаччина повідомила, що знімає своє вето.
Що передбачають санкції
- Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.
- Санкції проти “тіньового флоту”. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями перебувають вже 558 суден.
- Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем “Мир” і СПФС, а також санкції проти низки банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.
- Заборона надання криптопослуг російським громадянам і компаніям.
- Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.
- Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.
- Також ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Євросоюзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.
- Ще один блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.