ЄС затвердив 19 пакет санкцій проти РФ

Зокрема у ЄС обмежують пересування російських дипломатів. 

ЄС затвердив 19 пакет санкцій проти РФ
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 23 жовтня вранці, Європейський Союз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас у соцмережі Х. 

"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї", – написала вона.

ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. 

"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", – зазначила Каллас. 

Що передбачають санкції 

  • Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.
  • Санкції проти “тіньового флоту”. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями перебувають вже 558 суден.
  • Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем “Мир” і СПФС, а також санкції проти низки банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.
  • Заборона надання криптопослуг російським громадянам і компаніям.
  • Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.
  • Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.
  • Також ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Євросоюзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.
  • Ще один блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.
﻿
