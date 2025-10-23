Зеленський обговорив із главою уряду Фінляндії співпрацю в межах інструменту SAFE

Також сторони проаналізували російські атаки по українській енергетиці.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Сторони обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Сьогодні в Брюсселі зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Подякував за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро. Це справжня допомога для нашої оборони", — ідеться у повідомленні.

Зокрема Зеленський і Орпо обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.

Окрему увагу співрозмовники приділили російським атакам на енергетику.

"Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції. Ціную всю підтримку Фінляндії. Дякую за зустріч", — додає глава держави.