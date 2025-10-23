ВР ратифікувала угоду між Україною та Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності

Документ створює правові підстави для обміну досвідом, підготовки фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування територій України.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності №0345.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Ратифікація цієї Угоди — важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства у сфері гуманітарного розмінування", – йдеться у повідомленні.

Хорватія має значний досвід у подоланні наслідків мінної небезпеки, тому співпраця з нею допоможе Україні пришвидшити очищення звільнених територій і підвищити безпеку громадян.