ВР ратифікувала угоду між Україною та Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності №0345.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Документ створює правові підстави для обміну досвідом, підготовки фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування територій України.
"Ратифікація цієї Угоди — важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства у сфері гуманітарного розмінування", – йдеться у повідомленні.
Хорватія має значний досвід у подоланні наслідків мінної небезпеки, тому співпраця з нею допоможе Україні пришвидшити очищення звільнених територій і підвищити безпеку громадян.
- Загалом Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.
- За половину 2025 року підрозділи розмінування Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів 41 243 га деокупованих територій.