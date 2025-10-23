«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Політика

ВР ратифікувала угоду між Україною та Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності

Документ створює правові підстави для обміну досвідом, підготовки фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування територій України.

ВР ратифікувала угоду між Україною та Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності
Фото: Pixabay

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності №0345.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради. 

Документ створює правові підстави для обміну досвідом, підготовки фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування територій України.

"Ратифікація цієї Угоди — важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства у сфері гуманітарного розмінування", – йдеться у повідомленні. 

Хорватія має значний досвід у подоланні наслідків мінної небезпеки, тому співпраця з нею допоможе Україні пришвидшити очищення звільнених територій і підвищити безпеку громадян.

  • Загалом Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.
  • За половину 2025 року підрозділи розмінування Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів 41 243 га деокупованих територій.  
