Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Подивимось за шість місяців»: Трамп відреагував на слова Путіна, що нові санкції не вплинуть на економіку РФ

Йдеться про нещодавно введені Трампом санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова очільника Кремля Владіміра Путіна, що нещодавно введені Штатами нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній “Роснафти” та “Лукойла” не вплинуть на економіку РФ.

Трамп зазначив, що ефект від запроваджених ним санкцій можна буде побачити згодом.

«Радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за шість місяців», — сказав Трамп.

Видання Reuters повідомило, що Індія готується різко скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США. Мінфін США дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками.
