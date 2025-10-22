Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Орбан повідомив, що глава МЗС Сіярто прибув до Вашингтона для підготовки зустрічі Трампа та Путіна

Втім дата такої зустрічі у Будапешті наразі невідома.

Орбан повідомив, що глава МЗС Сіярто прибув до Вашингтона для підготовки зустрічі Трампа та Путіна
Віткор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр міністр Угоршини Віктор Орбан сьогодні вранці, 22 жовтня, повідомив, що глава МЗС Петер Сіярто прибув до Вашингтона для підготовки зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті. 

Про це Орбан написав у “Фейсбуці”. 

“Сіярто у Вашингтоні. Підготовка до саміту миру триває. Дата поки що невизначена. Коли настане час, ми його організуємо”, – написав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заявив, що "не хотів би мати даремної зустрічі" з кремлівським керівником Путіним. Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним упродовж двох днів. За його словами, "багато чого відбувається стосовно цього питання". Президент також підтвердив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним.
