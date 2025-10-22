Орбан повідомив, що глава МЗС Сіярто прибув до Вашингтона для підготовки зустрічі Трампа та Путіна

Прем’єр міністр Угоршини Віктор Орбан сьогодні вранці, 22 жовтня, повідомив, що глава МЗС Петер Сіярто прибув до Вашингтона для підготовки зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.

Про це Орбан написав у “Фейсбуці”.

“Сіярто у Вашингтоні. Підготовка до саміту миру триває. Дата поки що невизначена. Коли настане час, ми його організуємо”, – написав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заявив, що "не хотів би мати даремної зустрічі" з кремлівським керівником Путіним. Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним упродовж двох днів. За його словами, "багато чого відбувається стосовно цього питання". Президент також підтвердив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним.