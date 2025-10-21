Свириденко провела нараду з депутатами в рамках засідання Ради коаліції

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з депутатами в рамках засідання Ради коаліції.

Про це вона повідомила в Telegram.

"Передусім хочу подякувати за відкритість до діалогу. Ми регулярно збираємо і опрацьовуємо запити від парламентарів у різних форматах, щоб зʼясувати проблеми людей у їхніх громадах. Там де, це потрібно - посилюємо роботу зі свого боку. Проводимо наради з відповідальними органами, використовуємо інструмент доручень для ефективнішої роботи на місцях. Їздимо у регіональні поїздки разом, до яких залучаємо і народних депутатів, особлива увага на прифронтові громади", - написала вона.

Свириденко подякувала парламентарям за підтримку урядових ініціатив.

"Сподіваємося на продовження ефективної взаємодії, зокрема на підтримку необхідних змін до держбюджету на 2025 рік для забезпечення наших зобовʼязань та проєкту держбюджету на 2026 рік, який відповідає викликам воєнного часу", - додала прем'єр-міністерка.