Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаПолітика

Зеленський: Україна забезпечує газ на опалювальний сезон — половину коштів уже знайдено

Президент доручив уряду знайти весь необхідний обсяг фінансування.

Зеленський: Україна забезпечує газ на опалювальний сезон — половину коштів уже знайдено
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що Україна вже забезпечила половину необхідного фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон. 

"Ми визначили всі деталі щодо фінансування — які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є", — зазначив Президент.

Зеленський подякував українським газовикам і ремонтним бригадам, які "майже цілодобово працюють на Україну", забезпечуючи стабільне постачання палива й підготовку системи до зими.

За словами глави держави, уряд продовжує роботу із забезпечення достатніх запасів газу, аби пройти опалювальний сезон стабільно навіть за складних умов війни.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies