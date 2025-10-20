Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що Україна вже забезпечила половину необхідного фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон.

"Ми визначили всі деталі щодо фінансування — які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є", — зазначив Президент.

Зеленський подякував українським газовикам і ремонтним бригадам, які "майже цілодобово працюють на Україну", забезпечуючи стабільне постачання палива й підготовку системи до зими.

За словами глави держави, уряд продовжує роботу із забезпечення достатніх запасів газу, аби пройти опалювальний сезон стабільно навіть за складних умов війни.