Джей Ді Венс відреагував на критику, що нібито Гегсет надів на зустріч із Зеленським краватку кольорів прапору РФ

Віцепрезидент США зауважив, що такі самі кольори має прапор США.

Гегсет у Білому домі під час зустрічі Трампа та Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на критику, що нібито міністр війни Піт Гегсет надів на зустріч президентів Трампа та Зеленського краватку кольорів прапору РФ.

Джей Ді Венс зробив репост повідомлення, яке написав колишній американський військовий, а нині блогер Jake Broe: “Піт Хегсет сьогодні з'явився на зустрічі в Білому домі разом із президентом Зеленським у краватці з російським триколором. Ці люди люблять Путіна та Росію”.

“Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки”, – прокоментував Венс.