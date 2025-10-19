Зеленський: Україна зробила США пропозиції щодо спільних енергетичних проєктів

Ідеться про спільні проєкти в енергетичній сфері – щодо газової інфраструктури, атомної генерації та інших напрямів.

Президент Володимир Зеленський під час звернення повідомив, що наступного тижня заплановані переговори в Європі щодо нових внесків у програму PURL.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Україна працює з європейськими партнерами над розширенням програми PURL і збільшенням закупівель американської зброї, зокрема систем ППО та засобів далекобійності.

Крім того, Україна готує нові домовленості з кількома країнами щодо зброї та оборонних технологій.

"Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", – зазначив президент.

Зеленський також подякував прем’єр-міністру Юлії Свириденко та урядовій команді за роботу з партнерами у сфері газу та енергетичної підтримки України. За його словами, вже є вагомі результати співпраці з США та Словаччиною.

Україна запропонувала Сполученим Штатам низку спільних проєктів в енергетичній сфері – зокрема щодо газової інфраструктури, атомної генерації та інших напрямів, які можуть посилити енергонезалежність Європи.

Президент наголосив, що у Європі має бути нуль російських енергоресурсів, а США готові забезпечити континент газом і нафтою, щоб замістити російське постачання.

"Ми нічого не будемо дарувати агресору і нічого їм не забудемо. Росія – довготривала загроза, тому нам потрібна така ж довготривала співпраця в Європі", – підсумував Зеленський.

Він також повідомив, що доручив дипломатам готувати зустріч коаліції охочих, узгоджену з лідерами кількох країн.