Зеленський: Україна зробила США пропозиції щодо спільних енергетичних проєктів

Президент Володимир Зеленський під час звернення повідомив, що наступного тижня заплановані переговори в Європі щодо нових внесків у програму PURL.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Україна працює з європейськими партнерами над розширенням програми PURL і збільшенням закупівель американської зброї, зокрема систем ППО та засобів далекобійності.
Крім того, Україна готує нові домовленості з кількома країнами щодо зброї та оборонних технологій.
"Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", – зазначив президент.
Зеленський також подякував прем’єр-міністру Юлії Свириденко та урядовій команді за роботу з партнерами у сфері газу та енергетичної підтримки України. За його словами, вже є вагомі результати співпраці з США та Словаччиною.
Україна запропонувала Сполученим Штатам низку спільних проєктів в енергетичній сфері – зокрема щодо газової інфраструктури, атомної генерації та інших напрямів, які можуть посилити енергонезалежність Європи.
Президент наголосив, що у Європі має бути нуль російських енергоресурсів, а США готові забезпечити континент газом і нафтою, щоб замістити російське постачання.
"Ми нічого не будемо дарувати агресору і нічого їм не забудемо. Росія – довготривала загроза, тому нам потрібна така ж довготривала співпраця в Європі", – підсумував Зеленський.
Він також повідомив, що доручив дипломатам готувати зустріч коаліції охочих, узгоджену з лідерами кількох країн.