Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

Під час Щорічних зборів МВФ і Світового банку Україна і Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню.

Як зазначено на "Урядовому порталі", документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Казначейства Австралії Джим Чалмерс.

Зазначається, що укладення Конвенції – це важливий крок у розвитку економічних відносин між Україною та Австралією. Вона встановлює чіткі та справедливі правила, щоб доходи резидентів обох країн не оподатковувалися двічі.

Після набрання чинності документ сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, зменшить фінансові бар’єри та зробить податкові процедури простішими й більш прогнозованими.

Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.

Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами, зокрема:

  • Дивіденди: 5 % – якщо компанія-власник володіє щонайменше 10 % капіталу компанії, що їх виплачує.
  • Проценти: 5 % – для фінансових установ, 10 % – в інших випадках.
  • Роялті: 10 %.

Конвенція також включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, зокрема щодо запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.
