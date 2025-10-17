Україна та Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

Під час Щорічних зборів МВФ і Світового банку Україна і Австралія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню.
Як зазначено на "Урядовому порталі", документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Казначейства Австралії Джим Чалмерс.
Зазначається, що укладення Конвенції – це важливий крок у розвитку економічних відносин між Україною та Австралією. Вона встановлює чіткі та справедливі правила, щоб доходи резидентів обох країн не оподатковувалися двічі.
Після набрання чинності документ сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, зменшить фінансові бар’єри та зробить податкові процедури простішими й більш прогнозованими.
Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.
Документ визначає механізм розподілу прав оподаткування певних видів доходів між державами, зокрема:
- Дивіденди: 5 % – якщо компанія-власник володіє щонайменше 10 % капіталу компанії, що їх виплачує.
- Проценти: 5 % – для фінансових установ, 10 % – в інших випадках.
- Роялті: 10 %.
Конвенція також включає положення, що відповідають сучасним стандартам ОЕСР, зокрема щодо запобігання податковим зловживанням, обміну податковою інформацією та вирішення спірних питань між державами.