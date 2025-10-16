Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На офіційному сайті Одеси з'явилося розпорядження про покладання обов'язків міського голови на Ігоря Коваля

Документ датований 16 жовтня. 

На офіційному сайті Одеси з'явилося розпорядження про покладання обов'язків міського голови на Ігоря Коваля
Фото: Wiki

Сьогодні, 16 жовтня, на офіційному сайті Одеси з'явилося розпорядження про покладання обов'язків міського голови на Ігоря Коваля.

Там вказано, що це є розпорядженням Одеського міського голови. Номер документа – № 1137К від 16.10.2025.

"Відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року", – зазначено у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Ігорем Ковалем. 

Доповнення. Суспільне пояснило, що  рішення ухвалене на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови, його обов’язки виконує секретар міської ради.

Ігор Коваль – секретар міської ради. 

Що відбувається

  • Декілька місяців тому на сайті президента створили петицію з закликом розглянути створення міської військової адміністрації в місті Одеса. Утворення таких органів регулюється законом про воєнний стан. 6 жовтня за петицію зібрали підписи, і 14 жовтня, президент на неї відповів. Володимир Зеленський дав доручення перевірити наведені в ній дані і ухвалити рішення.
  • Того ж дня, увечері, Володимир Зеленський заявив про підтвердження наявності російського громадянства в деяких осіб. Ними виявилися одеський мер Геннадій Труханов, екснардеп кількох скликань, регіонал Олег Царьов та танцюрист Полунін.
  • Сам Труханов сказав про те, що його готуються позбавити громадянства ще 12 жовтня. Щоправда, він переконував, що російських паспортів нібито не має.
  • Про наявність у нього громадянства Росії ще в 2014 році писала УП – тоді Труханов був лише кандидатом у мери. Потім, в 2016 році після витоку даних Panama Papers інформацію про його паспорти знайшли розслідувані "Слідства інфо". Піднімали тему його громадянства і в 2018 році, і після початку повномасштабної війни. Труханов у всі рази заперечував наявність російського громадянства. Він запевнив, що не має російського громадянства, і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". 
  • 15 жовтня на сайті президента з'явилися укази про утворення міської військової адміністрації Одеси і призначення її керівником Сергія Лисака, який керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. 
