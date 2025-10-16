Сьогодні, 16 жовтня, на офіційному сайті Одеси з'явилося розпорядження про покладання обов'язків міського голови на Ігоря Коваля.
Там вказано, що це є розпорядженням Одеського міського голови. Номер документа – № 1137К від 16.10.2025.
"Відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року", – зазначено у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Ігорем Ковалем.
Доповнення. Суспільне пояснило, що рішення ухвалене на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови, його обов’язки виконує секретар міської ради.
Ігор Коваль – секретар міської ради.
Що відбувається
- Декілька місяців тому на сайті президента створили петицію з закликом розглянути створення міської військової адміністрації в місті Одеса. Утворення таких органів регулюється законом про воєнний стан. 6 жовтня за петицію зібрали підписи, і 14 жовтня, президент на неї відповів. Володимир Зеленський дав доручення перевірити наведені в ній дані і ухвалити рішення.
- Того ж дня, увечері, Володимир Зеленський заявив про підтвердження наявності російського громадянства в деяких осіб. Ними виявилися одеський мер Геннадій Труханов, екснардеп кількох скликань, регіонал Олег Царьов та танцюрист Полунін.
- Сам Труханов сказав про те, що його готуються позбавити громадянства ще 12 жовтня. Щоправда, він переконував, що російських паспортів нібито не має.
- Про наявність у нього громадянства Росії ще в 2014 році писала УП – тоді Труханов був лише кандидатом у мери. Потім, в 2016 році після витоку даних Panama Papers інформацію про його паспорти знайшли розслідувані "Слідства інфо". Піднімали тему його громадянства і в 2018 році, і після початку повномасштабної війни. Труханов у всі рази заперечував наявність російського громадянства. Він запевнив, що не має російського громадянства, і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією".
- 15 жовтня на сайті президента з'явилися укази про утворення міської військової адміністрації Одеси і призначення її керівником Сергія Лисака, який керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією.