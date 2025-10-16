Сьогодні, 16 жовтня, на офіційному сайті Одеси з'явилося розпорядження про покладання обов'язків міського голови на Ігоря Коваля.

Там вказано, що це є розпорядженням Одеського міського голови. Номер документа – № 1137К від 16.10.2025.

"Відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року", – зазначено у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Ігорем Ковалем.

Доповнення. Суспільне пояснило, що рішення ухвалене на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови, його обов’язки виконує секретар міської ради.

Ігор Коваль – секретар міської ради.

Що відбувається