Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Премʼєр-міністр Міцотакіс саме повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу. І було би правильно зберегти й розширити цей імпульс. Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України. Саме ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек", ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії, яку треба примусити зупинити війну.

Глава держави поінформував про ситуацію в Україні та російські удари по нашій енергетичній системі. Працюємо над тим, щоб максимально посилити нашу ППО перед початком зими. "Греція дійсно може допомогти захистити життя, і я вдячний за це".