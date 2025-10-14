Трамп про ХАМАС: якщо вони не роззброяться, ми їх роззброїмо

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм прокоментував роззброєння ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо вони не роззброяться, ми їх роззброїмо. І це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом”, – сказав Трамп.

Він додав, що повідомив про це ХАМАС, і угрупування погодилося роззброїтися.

“Я розмовляв з ХАМАС і сказав: ви збираєтеся роззброїтися, так? Так, сер, ми збираємося роззброїтися. Саме це вони мені сказали”, – сказав Трамп, і уточнив, що передав повідомлення через посередників.