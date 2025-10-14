До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаПолітика

Трамп про ХАМАС: якщо вони не роззброяться, ми їх роззброїмо

Можливо, це зроблять насильницьким шляхом, зазначив американський лідер.

Трамп про ХАМАС: якщо вони не роззброяться, ми їх роззброїмо
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм прокоментував роззброєння ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо вони не роззброяться, ми їх роззброїмо. І це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом”, – сказав Трамп.

Він додав, що повідомив про це ХАМАС, і угрупування погодилося роззброїтися.

“Я розмовляв з ХАМАС і сказав: ви збираєтеся роззброїтися, так? Так, сер, ми збираємося роззброїтися. Саме це вони мені сказали”, – сказав Трамп, і уточнив, що передав повідомлення через посередників.

  • Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.

  • Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

  • Ізраїль почав виводити війська з деяких районів Смуги Гази.
﻿
