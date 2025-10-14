Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Політика

Ексмер Ірпеня Маркушин повідомив, що суд обрав йому запобіжний захід у ще одній кримінальній справі

Олександр Маркушин назвав ці справи замовними.

Ексмер Ірпеня Маркушин повідомив, що суд обрав йому запобіжний захід у ще одній кримінальній справі
колишній міський голова Ірпеня Олександр Маркушин
Фото: Facebook/Олександр Маркушин

Ексмер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що суд обрав йому запобіжний захід у ще одній кримінальній справі.

“Колись я думав, що поняття "політичне переслідування" — це не про Україну. Що це стосується тоталітарних сусідніх держав, де репресії — норма. Але цього року я переконався: політично вмотивовані кримінальні справи — це реальність і в нашій країні. Сьогодні, 13 жовтня, у Святошинському районному суді Києва мені обирали запобіжний захід у вигляді застави у другій замовній кримінальній справі”, — повідомив Маркушин.

Він зазначив, що обидві ці справи “зшиті за однією схемою”. 

“На підставі “свідчень” людей, залежних від забудовника Карплюка, який будь-якою ціною намагається утримати контроль над забудовою Ірпеня та доступом до землі і бюджету міста”, – сказав Маркушин.

Він назвав свідків у цій справі “дуже показовими”:

  • Андрій Кравчук — рідний племінник [Володимира] Карплюка;
  • Руслана Лавренюк — працює на Карплюка після того, як була звільнена з міської ради у 2023 році.

“Під час мого незаконного відсторонення у 2025 році її [Руслану Лавренюк] одразу поставили керувати ЦНАПом. Це якась нова норма закону — оголошувати підозри, які ґрунтуються на словах зацікавлених “свідків”? Чи ми повернулися у часи політичних в'язнів і репресій?” — йдеться у повідомленні ексмера. 

Нагадаємо, у липні мера Ірпеня знову відсторонили від посади. Маркушин заявив про підкуп депутатів “рейдером-забудовником Карплюком”.
