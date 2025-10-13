Венесуела закриває посольства в Норвегії та Австралії

Натомість будуть відкриті посольства в Буркіна-Фасо та Зімбабве.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Уряд Венесуели заявив, що закриє свої посольства в Норвегії та Австралії.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що це закриття є частиною “стратегічного перерозподілу ресурсів”, а консульські послуги венесуельцям у Норвегії та Австралії надаватимуться дипломатичними місіями, деталі щодо яких будуть оприлюднені пізніше.

Водночас Каракас заявив, що створює нові посольства у “двох братніх країнах, стратегічних союзниках в антиколоніальній боротьбі та в опорі гегемонному тиску”.

Йдеться про Буркіна-Фасо та Зімбабве, які “більше підтримують Росію, яка підтримувала Венесуелу в ООН”

Венесуела наголошує, що нові посольства слугуватимуть для запуску спільних проектів, що стосуються сільського господарства, енергетики, освіти, гірничодобувної промисловості та інших спільних інтересів.

Нобелівську премію миру-2025 отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріна Мачадо.

Вона згодом відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру, згадавши Дональда Трампа у своєму дописі в мережі X.