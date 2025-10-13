Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаПолітика

Венесуела закриває посольства в Норвегії та Австралії

Натомість будуть відкриті посольства в Буркіна-Фасо та Зімбабве.

Венесуела закриває посольства в Норвегії та Австралії
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели заявив, що закриє свої посольства в Норвегії та Австралії. 

Про це повідомляє Reuters

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що це закриття є частиною “стратегічного перерозподілу ресурсів”, а консульські послуги венесуельцям у Норвегії та Австралії надаватимуться дипломатичними місіями, деталі щодо яких будуть оприлюднені пізніше.

Водночас Каракас заявив, що створює нові посольства у “двох братніх країнах, стратегічних союзниках в антиколоніальній боротьбі та в опорі гегемонному тиску”.

Йдеться про Буркіна-Фасо та Зімбабве, які “більше підтримують Росію, яка підтримувала Венесуелу в ООН”

Венесуела наголошує, що нові посольства слугуватимуть для запуску спільних проектів, що стосуються сільського господарства, енергетики, освіти, гірничодобувної промисловості та інших спільних інтересів.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies