Лауреатка Нобелівської премії миру присвятила її Трампу

Венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру, згадавши у своєму дописі в мережі X президента США Дональда Трампа.

Поборниця демократії заявила, що премія є "визнанням боротьби венесуельців та стимулом до завершення місії щодо здобуття свободи". Вона присвятила її "стражданням народу Венесуели та Дональду Трампу за його рішучу підтримку нашої справи".

Мачадо додала, що зараз венесуельська опозиція "як ніколи, близька до перемоги та розраховує на президента Трампа й народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та інші демократичні режими світу у ролі принципових союзників для досягнення свободи й народовладдя".

Трамп оцінив жест нобелівської лауреатки і розмістив її допис на своїй сторінці у мережі TruthSocial.