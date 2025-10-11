США дозволять Катару збудувати авіабазу ВПС в Айдахо

На базі розмістяться катарські винищувачі F-15 і пілоти, які проходитимуть спільні навчання з американськими військовими.

Міністр оборони США Піт Гегсет зустрівся в Пентагоні із заступником прем’єр-міністра та міністром оборони Катару шейхом Саудом бін Абдулрахманом аль-Тані.

Як пише CNN, під час зустрічі Гегсет повідомив, що США дозволять Катару збудувати авіаційний об’єкт ВПС на базі Mountain Home у штаті Айдахо, де розмістяться катарські винищувачі F-15 і пілоти, які проходитимуть спільні навчання з американськими військовими. Після зустрічі у соцмережі Х Гегсет уточнив, що це не означає, що Катар матиме власну авіабазу.

"Важливе уточнення: американські військові мають давнє партнерство з Катаром, включаючи оголошену співпрацю з літаками F-15QA. Однак, щоб було зрозуміло, Катар не матиме власної бази в Сполучених Штатах, ані чогось подібного до бази. Ми контролюємо існуючу базу, як і з усіма партнерами", – написав він.

Рішення про співпрацю оголосили лише через кілька тижнів після того, як президент Штатів Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару – важливому арабському союзнику США.

За даними джерел CNN, план будівництва катарського об’єкта існує вже кілька років – ще з попередньої адміністрації.Представник США пояснив, що така угода з Катаром є рутинною практикою, яку ВПС США застосовують десятиліттями у співпраці з іншими партнерами – зокрема, Німеччиною та Сінгапуром.

Проєкт катарського об’єкта розроблявся кілька років. Ще у 2022 році, за часів президентства Джо Байдена, база Mountain Home опублікувала результати екологічного оцінювання, яке вивчало можливі наслідки розміщення ескадрильї F-15QA ВПС Катару на базі.

Так званий "beddown" передбачає створення необхідної інфраструктури для операцій навчальної ескадрильї: приміщення для підготовки, планування, брифінгів тощо.

За словами американського чиновника, країни, які надсилають пілотів для такого навчання, фінансують будівництво через програми іноземних військових продажів (FMS), а для зведення об’єктів залучають місцевих підрядників.

Фінальний звіт про вплив на довкілля, опублікований у 2022 році, передбачав:

розміщення 12 постійних винищувачів F-15QA ВПС Катару з необхідним обладнанням;

використання злітно-посадкової смуги, спеціального повітряного простору та маршрутів військових тренувань;

залучення приблизно 300 військових з Катару та США;

будівництво та модернізацію інфраструктури бази.

Операційна діяльність мала розпочатися на початку 2024 фінансового року з десятирічним терміном і можливістю продовження.