Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

США дозволять Катару збудувати авіабазу ВПС в Айдахо

На базі розмістяться катарські винищувачі F-15 і пілоти, які проходитимуть спільні навчання з американськими військовими.

США дозволять Катару збудувати авіабазу ВПС в Айдахо
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Міністр оборони США Піт Гегсет зустрівся в Пентагоні із заступником прем’єр-міністра та міністром оборони Катару шейхом Саудом бін Абдулрахманом аль-Тані.

Як пише CNN, під час зустрічі Гегсет повідомив, що США дозволять Катару збудувати авіаційний об’єкт ВПС на базі Mountain Home у штаті Айдахо, де розмістяться катарські винищувачі F-15 і пілоти, які проходитимуть спільні навчання з американськими військовими. Після зустрічі у соцмережі Х Гегсет уточнив, що це не означає, що Катар матиме власну авіабазу. 

"Важливе уточнення: американські військові мають давнє партнерство з Катаром, включаючи оголошену співпрацю з літаками F-15QA. Однак, щоб було зрозуміло, Катар не матиме власної бази в Сполучених Штатах, ані чогось подібного до бази. Ми контролюємо існуючу базу, як і з усіма партнерами", – написав він. 

Рішення про співпрацю оголосили лише через кілька тижнів після того, як президент Штатів Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару – важливому арабському союзнику США. 

За даними джерел CNN, план будівництва катарського об’єкта існує вже кілька років – ще з попередньої адміністрації.Представник США пояснив, що така угода з Катаром є рутинною практикою, яку ВПС США застосовують десятиліттями у співпраці з іншими партнерами – зокрема, Німеччиною та Сінгапуром.

Проєкт катарського об’єкта розроблявся кілька років. Ще у 2022 році, за часів президентства Джо Байдена, база Mountain Home опублікувала результати екологічного оцінювання, яке вивчало можливі наслідки розміщення ескадрильї F-15QA ВПС Катару на базі.

Так званий "beddown" передбачає створення необхідної інфраструктури для операцій навчальної ескадрильї: приміщення для підготовки, планування, брифінгів тощо.

За словами американського чиновника, країни, які надсилають пілотів для такого навчання, фінансують будівництво через програми іноземних військових продажів (FMS), а для зведення об’єктів залучають місцевих підрядників.

Фінальний звіт про вплив на довкілля, опублікований у 2022 році, передбачав:

  • розміщення 12 постійних винищувачів F-15QA ВПС Катару з необхідним обладнанням;
  • використання злітно-посадкової смуги, спеціального повітряного простору та маршрутів військових тренувань;
  • залучення приблизно 300 військових з Катару та США;
  • будівництво та модернізацію інфраструктури бази.

Операційна діяльність мала розпочатися на початку 2024 фінансового року з десятирічним терміном і можливістю продовження.

  • У травні цього року президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром про створення економічного обміну вартістю щонайменше 1,2 трлн доларів.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies