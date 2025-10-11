Відставний офіцер армії США отримав 6 років тюрми за поширення секретної інформації про війну в Україні на сайті знайомств

64-річного відставного офіцера армії Девіда Слейтера, який обіймав цивільну посаду у Військово-Повітряних Силах США, засудили майже до шести років позбавлення волі за передачу секретної інформації про війну Росії проти України на іноземній платформі онлайн-знайомств, передає ABC News.

Слейтер після виходу на пенсію працював на базі «Оффатт» у штаті Небраска, мав допуск до цілком таємних матеріалів. За даними прокуратури, він отримував інформацію про війну Росії проти України під час секретних брифінгів і передавав її через онлайн-листування з жінкою, яка представлялася українкою.

Чоловік визнав провину в розголошенні відомостей, що стосувалися національної оборони. В обмін на це дві інші статті обвинувачення було знято. Суд також призначив йому штраф у 25 тисяч доларів і рік нагляду після звільнення.

У листуванні, яке стало доказом у справі, вона називала його «мій таємний інформатор, коханий!». Інше вона завершила словами: «Ти мій секретний агент. З любов'ю». В іншому листі вона написала: «Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний «сюрприз» для Путіна! Розкажеш мені?»

У прокуратурі не уточнили, чи діяла вона від імені України, Росії чи іншої сторони.

Слейтера заарештували у березні 2024 року.