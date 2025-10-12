Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСвіт

Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar

До кінця року очікується передача ще одного.

Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу с

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером мав честь зустрітися з делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом", - написав він у фейсбуці.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії. Командувач ВМС ЗСУ Наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін. 

Неїжпапа висловив вдячність за плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. 

"Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з Росією. Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. Цінуємо допомогу наших нідерландських партнерів – разом сильніші", - наголосив він. 
