Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером мав честь зустрітися з делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом", - написав він у фейсбуці.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії. Командувач ВМС ЗСУ Наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.

Неїжпапа висловив вдячність за плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України.

"Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з Росією. Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває. Цінуємо допомогу наших нідерландських партнерів – разом сильніші", - наголосив він.