У Словаччині через зіткнення потягів постраждало майже 30 людей

У Словаччині поблизу міста Рожнява зіткнулися два потяги, постраждало майже 30 людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі відомо, внаслідок аварії тяжкі й середнього ступеня травми мають дев’ятеро людей, ще близько 20 отримали легкі ушкодження.

Представник Словацької залізничної компанії зазначив, що зіткнення сталося в місці перетину колій, де залізниця переходить в одноколійну ділянку.

Причини події з’ясовуються. Міністр внутрішніх справ Словаччини заявив, що зіткнення сталося, ймовірно, через людську помилку – один із машиністів міг не поступитися дорогою іншому.