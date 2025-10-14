Спікер Конгресу США попередив про найдовший шатдаун в історії

Переговорів з демократами не буде.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати одним із найдовших в історії.

Як пише "Укрінформ", республіканець відкидає перемовини з демократами щодо будь-якої форми компромісу для розблокування роботи уряду. Джонсон вимагає від опозиції відмови від їхньої ключової вимоги про фінансування медичної програми Medicaid.

Палата представників наразі фактично не працює, і спікер відмовляється відновити роботу конгресменів. Натомість Сенат вже понад тиждень безуспішно намагається ухвалити законопроєкт про припинення шатдауну - але усі версії провалюються через відсутність голосів.