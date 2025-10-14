До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Спікер Конгресу США попередив про найдовший шатдаун в історії

Переговорів з демократами не буде.

Спікер Конгресу США попередив про найдовший шатдаун в історії
Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати одним із найдовших в історії.

Як пише "Укрінформ", республіканець відкидає перемовини з демократами щодо будь-якої форми компромісу для розблокування роботи уряду. Джонсон вимагає від опозиції відмови від їхньої ключової вимоги про фінансування медичної програми Medicaid. 

Палата представників наразі фактично не працює, і спікер відмовляється відновити роботу конгресменів. Натомість Сенат вже понад тиждень безуспішно намагається ухвалити законопроєкт про припинення шатдауну - але усі версії провалюються через відсутність голосів. 

  • Уряд США нині перебуває у стані шатдауну: Конгрес не ухвалив вчасно бюджетні закони, через що низка державних установ не має права працювати. 
